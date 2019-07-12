В градсовет Перми включили краевого министра и городского вице-мэра

Администрация Перми подготовила постановление за подписью главы города об изменении состава членов градсовета Перми. Из него исключены бывший замминистра строительства края Евгения Бондарчук и действующий начальник департамента градостроительства и архитектуры Перми Мария Норова.

Вместо них в состав совета предлагается включить министра имущественных отношений и градостроительной политики Николая Гончарова и Ольгу Немирову, замглавы администрации Перми, курирующую градостроительство. Также в состав совета планируется ввести депутата гордумы, гендиректора «Орсо групп» Михаила Бесфамильного.