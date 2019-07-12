Проекты благоустройства Самарской области вошли в Федеральный реестр лучших практик

Фото: Правительство Самарской области

Разработанные в Самарской области проекты благоустройства были включены в Федеральный реестр лучших практик минувшего года. Речь идет о проектах Кинеля, Самары и Тольятти. Об этом сообщает региональное правительство.

В частности, в реестр попали проекты благоустройства дворов (они отмечены в номинациях «Игровые, спортивные и иные тематические площадки») и Площади Мира в Кинеле в номинации «Городская площадь как центр притяжения людей». В номинации «Городской сад и сквер как место отдыха и общения» в список вошли Самара с проектом благоустройства сквера Мичурина и Тольятти с проектом исторического сквера «Маяк».

Все объекты являются участниками федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Георгий Портнов