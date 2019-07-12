Налоговики банкротят «Дискус плюс» Алексея Джулая

Инспекция Федеральной налоговой службы по Калининскому району города Новосибирска подала в арбитражный суд заявление о банкротстве девелоперской компании Алексея Джулая ООО «Дискус плюс». Компания входит в группу «Дискус» и управляет недвижимым имуществом. Сумма ее просроченной задолженности по налогам составляет почти 17,5 млн руб., говорится на сайте суда. Ранее о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве ООО «Дискус плюс» сообщало АО «Сибэко».

Сегодня в «СПАРКе» размещена информация о намерении новосибирского ООО «Клео» обратиться в суд с заявлением о банкротстве еще строительной компании господина Джулая ООО «Дискус-строй». Сумма задолженности не называется. В материалах суда есть информация о том, что в мае 2019 года «Клео» стало преемником компании «Ваши окна» в праве требований к «Дискус-строю» на сумму около 534 млн руб.

Группа компаний «Дискус» — один из лидеров новосибирского рынка по объемам строительства жилья эконом-класса. Застройщик жилмассивов «Плющихинский» (около ста 10- и 18-этажных домов на 40 тыс. человек) и «Просторный» (86 многоквартирных домов). Консолидированной финансовой отчетности нет. По данным «СПАРК-Интерфакс», в 2017 году выручка у ООО «Дискус плюс» составляла 253,8 млн руб., у ООО «Дискус-строй» — 1,7 млрд руб., чистая прибыль — 1,9 млн руб. и 518 тыс. руб. соответственно.

Елена Морозова