Борского полицейского приговорили к году колонии за попытку мошенничества

В Нижегородской области суд признал виновным сотрудника полиции города Бор в покушении на мошенничество. Как сообщает региональное управление Следственного комитета, в марте 2019 года в микрорайоне Неклюдово города Бор полицейский получил от местного жителя 95 тыс. руб. Это был первый транш взятки в 350 тыс. руб., за которую полицейский обещал смягчить приговор по возбужденному в отношении местного жителя уголовному делу. Однако повлиять на решение суда полицейский не мог, отмечает следственное управление.

Преступление пресекли сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности, УФСБ и следователи. Суд приговорил полицейского к году колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Александра Викулова