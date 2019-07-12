В Самаре жители устроили пикет против вырубки деревьев

12 июля, пятница
Жители Кировского района Самары организовали пикет против вырубки деревьев, которую производили сотрудники ООО «Самарские коммунальные системы» (СКС). Об этом сообщается на сайте компании.
«Организация приводит санитарно-охранные зоны водопроводных и канализационных сетей в нормативное состояние»,– сказано в сообщении.
Как отметили в СКС, по закону деревьев на водоводах и коллекторах быть не должно, администрация Кировского района разрешила вырубку.
После вмешательства полиции сотрудники компании продолжили работу. Спилили семь деревьев.