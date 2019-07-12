12 июля, пятница
Войти в профиль
Краснодар. Кубань, Адыгея

Коротко

Новости

все новости

В Сочи маленький ребенок упал с балкона отеля и погиб: возбуждено дело

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи возбудил уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности (п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ). Поводом стала гибель полуторагодовалой девочки, которая упала с восьмого этажа отеля. Как говорят в следственных органах, вечером 11 июля этого года ребенок вместе с отцом находился на балконе номера отеля, расположенного на проспекте Континентальный «В ходе игры малолетняя девочка облокотилась на стеклянное ограждение балкона», - говорят в СК. Стекло не выдержано вес маленького ребенка и он упал вниз. «Скорая» не смогла спасти девочку. Название отеля в СК РФ не называют. По данным сервиса 2Gis, на Континентальном проспекте в Сочи находится комплекс отдыха «Парк отель Сочи», в который, в том числе, входят восьмиэтажные здания.

Михаил Лукашов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

партнерский проект

пресс-релиз

Профиль пользователя