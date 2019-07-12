В особняке Веге завершены противоаварийные работы

В особняке Веге на Октябрьской набережной, 38 холдинг Setl Group завершил первоочередные и противоаварийные работы.

В компании сообщили, что у здания появилась временная кровля, произведено укрепление конструкций памятника, гипсовые кариатиды помещены в защитные короба, а деревянные элементы обработаны огнезащитной пропиткой.

Проект реставрации и приспособления особняка под современное использование уже отправлен на согласование в комитет по государственному контролю и охране памятников Петербурга (КГИОП).

Особняк Веге был построен в конце XIX века в стиле эклектика, является объектом культурного наследия. Ранее памятником владело ОАО «НПФ "Пигмент "», в отношении предприятия КГИОП требовал возбудить уголовное дело по ст. 243.1 УК РФ (нарушение требований сохранения или использования объектов культурного наследия). В начале 2018 года новым собственником памятника стало ООО «Сэтл Сити». “Ъ-СПб” писал, что компания Setl Group вложит в реставрацию особняка 500 млн рублей.