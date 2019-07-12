В Сочи возбуждено дело о гибели девочки при падении с балкона гостиницы

Следственный отдел по Адлерскому району Сочи СКР возбудил уголовное дело по факту оказания услуги, не отвечающей требованиям безопасности, в результате которой погиб полуторагодовалый ребенок (ч.2 ст.238 УК РФ), сообщили в СУ СКР по краю.

По данным следствия, девочка находилась с отцом в номере гостиницы в Адлере. Девочка вышла на балкон и облокотилась на стеклянное ограждение, стекло лопнуло, и девочка упала с восьмого этажа. На место была вызвана бригада скорой медицинской помощи, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, ребенок скончался.

Анна Перова, Краснодар