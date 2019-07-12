На вакантное кресло в саратовской гордуме претендуют пять человек

На дополнительные выборы в саратовскую городскую думу по одномандатному округу № 10, который освободился после перехода в правительство ректора Саратовского социально-экономического института Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Сергея Наумова, зарегистрированы пять человек.

Как сообщили в региональном избиркоме, комиссия приняла решение зарегистрировать Александра Абраменко от «Единой России», выдвинутого КПРФ Павла Карповича, Светлану Березину от «Справедливой России», либерал-демократа Василия Илюшкина, а также безработного самовыдвиженца Сергея Алешина.

Кандидаты Вера Афанасьева («Яблоко»), Сергей Демин («Родина»), Владимир Соломонов, Максим Мальцев и Сергей Бескровный не собрали необходимого количество подписей. Часть собранных ими подписей были признаны недействительными.

Сергей Петунин