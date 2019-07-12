Сбербанк увеличил объем выдач кредитов малому бизнесу ЮФО на 16%

В первой половине 2019 года Сбербанк увеличил свой кредитный портфель юрлиц и ИП в сегментах микро-бизнеса и малого бизнеса в Южном федеральном округе до 50 млрд руб. По сравнению с тем же периодом 2018 года рост потрфеля составил 16%. Об этом сообщили в пресс-службе Юго-Западного банка ПАО «Сбербанк». Большая часть потрфеля, как и прежде, приходится на залоговые кредиты (53%). При этом в банке уточняют, что доля беззалоговых постепенно увеличивается.

Малый бизнес юга России за первые шесть месяцев 2019 года получил 15 млрд руб., из которых более 700 млн — инвестиционные кредиты. Краснодарский край в этом смысле лидирует — малому бизнесу региона было выдано 5,8 млрд руб., в Ростовской области — 4,2 млрд руб., в Ставропольском крае — 3 млрд руб., а в республиках Северного Кавказа — 2 млрд руб. Из 221 тыс. активных клиентов банка в сегменте малого и микробизнеса в ЮФО 82 тыс. приходится на Краснодарский край.

Михаил Лукашов