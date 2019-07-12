Челябинское минэкологии может расторгнуть соглашение с концессионером по строительству полигона в Чишме

Министерство экологии Челябинской области рассматривает возможность расторжения концессионного соглашения с АО «Управление отходами», которое должно строить новый мусорный полигон в Чишме, но не выполняет условия договора. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как рассказал начальник управления экологического просвещения министерства экологии области Виталий Безруков, сроки концессионного соглашения с АО «Управление отходами» на строительство полигона в Чишме на исходе, и областное минэкологии несколько раз уведомляло компанию о возможном расторжении соглашения. «Если все же придется пойти на эти крайние меры, мы будем искать компанию, которая ответственно подойдет к своим обязанностям и построит в этом месте полигон с мусороперерабатывающим производством»,- отметил Виталий Безруков.

Московское АО «Управление отходами» заключило концессионное соглашение с правительством Челябинской области на создание системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в мае прошлого года. Компания обязуется построить в Челябинске две мусороперегрузочные станции, комплекс по сортировке отходов и полигон возле деревни Чишма мощностью до 700 тыс. т в год. Также в проекте — две станции по перегрузке мусора в Увельском, Еткульском районах и Троицке. Концессионное соглашение подписано сроком на 25 лет, ориентировочный объем инвестиций — более 3,5 млрд руб.