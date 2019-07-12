17 детских садов построят в Новосибирске до конца года

В 2019 году в регионе будут построены и введены в эксплуатацию 17 детских садов на 2895 мест, сообщил губернатор региона Андрей Травников. По словам главы области, задачи по повышению доступности дошкольного образования и созданию дополнительных мест для детей дошкольного возраста сегодня являются приоритетными.



«В течение шести лет планируется построить 52 объекта, при этом 44 из них необходимо ввести в строй в ближайшие три года. Это очень масштабная и социально значимая задача, поэтому необходимо организовать строгий контроль над качеством выполняемых работ и соблюдением сроков строительства»,— подчеркнул губернатор.

Проверку строящихся объектов в регионе совместно с минстроем области осуществляют специалисты ГКУ НСО «Управление капитального строительства». Так, на прошлой неделе ведомство изучило ход строительства нового детского сада в Бердске — в динамично развивающемся микрорайоне «Южный». Строительные и отделочные работы на объекте завершены, сейчас ведется укомплектование помещений, готовится необходимая документация к вводу здания в эксплуатацию.

Вместимость нового детского сада, который планируется открыть уже 1 сентября этого года, — 220 мест для детей раннего возраста и дошкольников. Общая стоимость строительства объекта составила более 230 млн руб. — это средства федерального и областного бюджетов. Планируется, что в микрорайоне «Южный» в ближайшие три года будет построен еще один детский сад.

Количество мест в регионе также увеличивается за счет расширения площадей в уже работающих объектах, отметила заместитель министра образования Новосибирской области Ирина Мануйлова. Как отметила чиновница, правительство Новосибирской области в том числе активно взаимодействует с частными детскими садами. В настоящее время разработан комплекс мероприятий, направленных на развитие негосударственного сектора дошкольного образования. Цель проекта — снижение стоимости пребывания детей в частных детских садах.

Всего в Новосибирской области проживают более 250 тыс. детей в возрасте до семи лет. При этом сеть образовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования, включает чуть более одной тысячи объектов, в том числе 631 детский сад.