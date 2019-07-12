Продажи топлива на СПбМТСБ за январь- июнь выросли на 8,7%

Продажи нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в I полугодии 2019 года выросла на 8,7%, до 9,6 млн тонн, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным биржи, на 19% увеличились продажи дизтоплива, бензина марки 95 составили 1,265 млн тонн, марки 92 – 2,556 млн тонн, на 4% больше предыдущего аналогичного периода, авиационного керосина – 908 тыс. тонн, на 7,9% больше, чем в 2-18 году. При этом объем реализованного топливного мазута снизился на 6,9%, до 790 тыс. тонн.

Всего в секции «Нефть» за отчетный период было реализовано 113 тыс. тонн продукции (рост – 36,7%) на сумму 2,9 млрд руб.