Рабочую группу по развитию финансового рынка создали в Удмуртии

В Удмуртии создали межведомственную рабочую группу по развитию финансового рынка. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Бречалов. Документ размещен на официальном сайте правительства республики. Сопредседателями группы стали вице-премьер Анатолий Строков и управляющий Отделением – Национальным банком по Удмуртии Волго-Вятского ГУ ЦБ Татьяна Жиганшина. В состав включили представителей БыстроБанка, Ижкомбанка, БКС, ИК Финам, Сбербанка, ВТБ, банка Открытие, Удмуртской торгово-промышленной палаты, Корпорации развития Удмуртии, Московской биржи, УФАС, минэкономики и минфина Удмуртии, УдГУ и ИжГТУ.

Рабочая группа займется развитием в республике продвижением института ГЧП, разработкой предложений по созданию благоприятных условий для потенциальных эмитентов облигаций и развития этого направления, консультированием и обучением менеджеров предприятий – потенциальных эмитентов, информированием субъектов МСП о возможностях получения лизинга и господдержки, выявлением проблем финансового рынка республики и развитием конкуренции и рядом других вопросов.