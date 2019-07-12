В Орске пройдет митинг против произвола власти

Орский горком КПРФ проведет в субботу митинг за справедливость и права граждан. Он состоится с 11:00 до 13:00 (MSK+2) на площади имени Тараса Шевченко перед зданием ТЦ «Орск». Об этом сообщает секретарь орского горкома КПРФ Владимир Гудомаров.

Активисты намерены выступить в поддержку экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина и против произвола власти. На акции планируется собрать около 600 человек. Митинг согласован с городской администрацией. Аналогичные акции пройдут в этот же день в Самарской области: в Тольятти и Жигулевске.

Георгий Портнов