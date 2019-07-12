Суд не увидел картеля на рынке тротуарной плитки Екатеринбурга

Свердловский арбитражный суд признал незаконным решение управления федеральной антимонопольной службы (УФАС) региона о возникновении картеля на рынке тротуарной плитки Екатеринбурга.

В январе 2019 года УФАС оштрафовало «Трест УТСС» на 11,2 млн руб. По мнению антимонопольщиков, предприятие, действуя согласованно с мэрия и «УКС Екатеринбурга», уложило на отдельных участках тротуара (речь идет о реконструкции улиц Татищева, Ленина и Репина к ЧМ-2018) плитку толщиной 80 мм вместо указанных по контракту 100 мм. Кроме того, использовались трубы дождевой канализации от другого производителя. «Это привело к поддержанию цены контракта при уменьшении фактических затрат на материалы, использование которых противоречит условиям контракта»,— пояснили в УФАС. Сумма контракта составила 4,2 млрд руб.

По мнению суда, УФАС не смогло доказать, что стороны нарушили закон о конкуренции при заключении контракта. Оплата выполненных работ по укладке плитки не предусматривала не предусматривала дифференциацию стоимости плитки в зависимости от ее толщины, указал суд.

По словам управляющего партнера «ВМ-Право и Консалтинг» Владимира Чувашова, статья о защите конкуренции (ст.16) запрещает согласованные действия, которые «приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции». «В ходе процесса стороны сумели доказать, что замена на отдельных участках трубы и плитки не противоречила условиям конкурсной документации и муниципального контракта, а значит не могли привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции»,— пояснил юрист.