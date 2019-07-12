Построение «Системы-112» на Кубани завершат в этом году

Система, обеспечивающая вызовы экстренных служб по номеру «112», будет внедрена в крае до конца года, после этого она должна пройти государственные приемочные испытания, сообщает пресс-служба администрации Кубани. На создание «Системы-112» дополнительно из краевого бюджета выделено 168 млн руб. Полная ее стоимость не называется.

Опробирование «Системы-112» началось с Краснодара и Сочи в мае прошлого года. В мае 2019 года к системе подключились Апшеронский, Крымский и Славянский районы. В июле система заработает в Динском районе, а в сентябре ее планируют запустить еще в пяти районах края.

До конца 2019 года будет проведена интеграция «Системы-112» с автоматизированной системой скорой медицинской помощи и системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Андрей Ульченко