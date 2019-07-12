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Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Владимир Городилов покинул пост гендиректора «Уралтрансмаша»

Владимир Городилов покинул должность главы «Уралтрансмаша» (входит в Уралвагонзавод). По словам господина Городилова, предприятие не продлило с ним контракт на следующий год. О причинах он не рассказал. Представитель «Уралтрансмаша» сообщил, что предприятие возглавил Дмитрий Семизоров, пишет «Интерфакс».

По данным «Спарк-Интерфакс», ранее господин Семизоров занимал должность руководителя Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ, Москва) корпорации «Ростех».

Владимира Городилова назначили на должность гендиректора «Уралтрансмаша» в 2016 году. До этого он работал руководителем Научно-исследовательского института двигателей в Москве.

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