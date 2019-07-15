Строгая близость

Лина Гизза, организатор трехдневного Encuentro Milonguero Moscow

— Encuentro milonguero переводится как «танго в близком объятии». Марафоны подобного формата в Европе существуют давно, в России первый прошел только в 2018-м и собрал всего пару десятков человек. В этом году народу прибавилось: почти полторы сотни танцоров из Бельгии, Дании, Италии, Польши, США, Швеции и других стран. Особенность мероприятия — опытные участники зрелого возраста. Поэтому никаких уроков и мастер-классов не предусмотрено. Только танго в чистом виде со строгим соблюдением кодигос! Две трети наших тангерос — иностранцы, которые впервые приехали в Россию. Между танцевальными дистанциями им устроили знакомство с Москвой, а в качестве перекуса на танцпол подавали пирожки, щи и борщ. Латиноамериканские танцы и русская кухня — что может быть лучше?