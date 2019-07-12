Дело обвиняемого в мошенничестве бывшего директора НПП «Доступная среда» в Удмуртии передали в суд

В Удмуртии в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора ООО «НПП «Доступная среда», обвиняемого в совершении мошенничества. По данным следствия, обвиняемый обратился в три центра занятости населения республики с заявлением о предоставлении за счет бюджетных средств субсидий на оборудование рабочих мест для инвалидов (столы, стулья, иное оборудование), сообщает пресс-служба следственного управления СК России по республике. Не имя реальных планов приобретать это оборудование, обвиняемый изготовил фиктивные договоры на покупку столов и стульев для оборудования рабочих мест инвалидов на сумму свыше 110 тыс. руб. с каждым из трех центров занятости населения, а специальную мебель использовал безвозмездно у одного из своих знакомых, занимающего вместе с ним производственные площади. Впоследствии обвиняемый отчитался за предоставление производственных площадей для работы инвалидов.

В рамках расследования уголовного дела в коммерческой организации следователи изъяли финансово-бухгалтерскую документацию, допросили сотрудников центров занятости населения и лиц, с которыми обвиняемый вместе занимал производственные площади. Его денежные средства арестованы. Мужчина полностью признал свою вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд. За совершенное преступление предусмотрено наказание до шести лет лишения свободы.