В Ростове создали общественный совет по проблемам с транспортом

При департаменте транспорта Ростова создан общественный консультативный совет для решения транспортных проблем, об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В первый состав совета вошли гражданские активисты, работники транспортных компаний, ученые-транспортники, представители СМИ. «Все кандидаты, включая не вошедших в состав совета, приглашены на первое заседание, а их предложения будут рассмотрены при утверждении плана работы на текущий год», — отмечается в сообщении. Также подчеркивается, что совет готов сотрудничать с каждым жителем Ростова.

Кристина Федичкина