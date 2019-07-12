Из-за жары на трассах в Челябинской и Курганской областях ограничат движение большегрузов

В предстоящие выходные на трассах в Челябинской и Курганской областях может быть введено ограничение движения тяжеловесных автомобилей. Меры принимаются из-за того, что большегрузы разрушают асфальтовое покрытие в жаркие дни. В Челябинской области 12-14 июля температура воздуха будет +32-39 градусов, в Курганской области столбик термометра поднимется до +28-33 градусов, сообщает управление дорог «Южный Урал».

Если температура воздуха поднимется выше +32 градусов, тяжеловесный автомобильный транспорт сможет проезжать по трассам с 22:00 до 10:00.