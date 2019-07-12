Депутат Госдумы от Татарстана считает тестирование госслужащих на наркотики пустой тратой бюджета

Тестирование госслужащих на наркотики станет неэффективной тратой бюджетных средств, считает депутат Госдумы от Татарстана Борис Менделевич. На заседании комитета по охране здоровья, на котором обсуждалось предложение «Трезвой России» ежеквартально проверять чиновников на употребление наркотиков, он заявил, что для выявления наркотиков исследования необходимо проводить еженедельно или ежедневно. Кроме того. он добавил, что непонятно что делать с результатами тестирования, которые представляют врачебную тайну, поэтому информацию о положительном тесте запрещено передавать кому-то, кроме самого сдавшего.

«Тестирование приведет к неэффективному использованию бюджетных ресурсов, так как непонятны сами цели тестирования, а средства на приобретение тестов, заработную плату сотрудников, проводящих процедуру, будут затрачены»,— заключил господин Менделевич.

Предложение проверять госслужащих руководитель «Трезвой России» Султан Хамзаев направил в федеральные и региональные органы власти весной 2018 года. Он также считает, что любого кандидата в чиновники перед трудоустройством необходимо тестировать на употребление наркотиков в обязательном порядке. По мнению господина Хамзаева, некоторые госслужащие становятся жертвами наркотической пропаганды.

“Ъ-Казань”