В Челябинске экс-директора строительной компании осудили за сокрытие налогов на сумму 8 млн рублей

Тракторозаводский районный суд Челябинска вынес приговор бывшему директору ООО Строительная компания «Инженерные сети», обвиняемому в сокрытии средств от уплаты налогов.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области, установлено, что учредитель и руководитель компании с июля по декабрь 2017 года, достоверно зная об имеющейся задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов в сумме более 35 млн руб., направлял контрагентам письма о перечислении денег в счет оплаты приобретенных товаров на расчетные счета другой организации. Таким образом он скрыл от налоговых органов более 8 млн руб., которыми распорядился по собственному усмотрению.

Суд признал его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие средств либо имущества организации, за счет которых должно производиться взыскание налогов), и приговорил к штрафу в размере 120 тыс. руб.