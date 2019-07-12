Предприятия Удмуртии за первое полугодие отгрузили продукции на 340,4 млрд рублей

Предприятия Удмуртии, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, за первое полугодие 2019 года отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами на сумму 340,4 млрд рублей, сообщает Удмуртстат. Общий объем заказов (контрактов) на поставку продукции в последующие периоды на конец июня по организациям республики, не относящимся к субъектам малого предпринимательства, составил 199,8 млрд руб.

32 организации Удмуртии из числа крупных и средних в январе-июне отгрузили товаров собственного производства, выполнили работ и услуг собственными силами инновационного характера на сумму 25,5 млрд руб, что на 19,2% меньше показателей аналогичного периода прошлого года.