Карасунскую набережную в Краснодаре превратят «из убитых сельских дорог в городскую»

Начались работы на гравийном участке Карасунской набережной, сообщает пресс-служба мэрии краевой столицы. До 30 октября рабочие проложат здесь сети ливневой канализации, построят двухполосную асфальтобетонную дорогу, на правой стороне сделают тротуар, установят бордюры и смонтируют освещение.

По словам мэра Краснодара Евгения Первышова, устройство ливневки решит застарелую проблему подтопления этой улицы. «Гравийный участок набережной является большой проблемой для жителей района. Большую часть года проехать по этой дороге невозможно. Кроме того она находится в низине, и люди постоянно жалуются на подтопления во время дождей. Эту проблему мы решим благодаря поддержке регионального министерства транспорта. Карасунская набережная станет еще одной дорогой в центре краевой столицы, которую мы переведем из разряда убитых сельских в качественные городские», — рассказал господин Первышов.

Андрей Ульченко