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Сибирская политика

Работника золотодобывающего рудника заподозрили в краже самородков

Красноярские полицейские задержали 28-летнего работника золотодобывающего предприятия Мотыгинского района, которого подозревают в краже самородков. Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Красноярскому краю, мужчина имел доступ к золотоприемной кассе. В течение двух недель он выносил самородки и прятал их в тайнике, оборудованном в своей комнате. Там их оперативники и обнаружили.

По данным силовиков, подозреваемый похитил более 200 г самородного золота на сумму около 700 тыс. руб. По статье УК о краже (ст. 158 УК РФ) ему грозит до шести лет лишения свободы.

Илья Николаев


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