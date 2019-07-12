Замгубернатора Ростовской области Михаил Тихонов покинул пост

Заместитель губернатора Ростовской области Михаил Тихонов уволился по собственному желанию, об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Михаил Тихонов занимал пост заместителя губернатора с ноября 2018 года. Сначала он курировал вопросы промышленности, энергетики и транспорта. В конце мая губернатор перераспределил обязанности заместителей, и теперь господин Тихонов должен был курировать министерство ЖКХ, региональную службу по тарифам и госжилинспекции.

Согласно декларации о доходах, в 2018 году Михаил Тихонов заработал 3,5 млн руб. У него в собственности две квартиры (более 200 кв.м), доля в квартире площадью 43,1 кв.м и два гаража (более 50 кв.м). По результатам 2018 года он наравне с Игорем Гуськовым стал самым обеспеченным заместителем губернатора.

Кристина Федичкина