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MoneyMan заняла первое место в рэнкинге микрофинансовых компаний

Исследование провело Национальное рейтинговое агентство (НРА) по итогам первого квартала 2019 года

MoneyMan заняла первую строку рэнкинга микрофинансовых компаний России по объему портфеля. Он составил 4,6 млрд руб., что больше на 12%, чем за четвертый квартал 2018 года.


Спрос на микрозаймы растет: модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы различным сегментам заемщиков, отмечает рейтинговое агентство. На рынке продолжается консолидация: число МФО за прошедший 2018 год и первые 3 месяца 2019 года сократилось на 14% до 1994 компаний. Драйвером роста портфелей в 2019 году выступил розничный сегмент.

Крупнейшие игроки микрофинансового рынка выходят на облигационный рынок – это ключевое событие первого квартала 2019 года. В мае «Онлайн Микрофинанс» (входит в группу ID Finance) выпустила биржевые облигации на 300 млн руб. с переподпиской. Это свидетельствует о высоком доверии инвесторов и положительной оценке перспективности компании и рынка.

ООО МФК «Мани Мен»

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