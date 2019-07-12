MoneyMan заняла первое место в рэнкинге микрофинансовых компаний

MoneyMan заняла первую строку рэнкинга микрофинансовых компаний России по объему портфеля. Он составил 4,6 млрд руб., что больше на 12%, чем за четвертый квартал 2018 года.

Спрос на микрозаймы растет: модель бизнеса микрофинансовых организаций позволяет предоставлять займы различным сегментам заемщиков, отмечает рейтинговое агентство. На рынке продолжается консолидация: число МФО за прошедший 2018 год и первые 3 месяца 2019 года сократилось на 14% до 1994 компаний. Драйвером роста портфелей в 2019 году выступил розничный сегмент.

Крупнейшие игроки микрофинансового рынка выходят на облигационный рынок – это ключевое событие первого квартала 2019 года. В мае «Онлайн Микрофинанс» (входит в группу ID Finance) выпустила биржевые облигации на 300 млн руб. с переподпиской. Это свидетельствует о высоком доверии инвесторов и положительной оценке перспективности компании и рынка.