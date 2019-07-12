Суд признал незаконными денежные выплаты Чайковским депутатам

Пермский краевой суд удовлетворил административное исковое заявление прокурора Пермского края о признании недействующими отдельных пунктов Положения о компенсации за время осуществления полномочий депутата Чайковской городской думы, утвержденного в январе этого года. Как сообщается на сайте краевой прокуратуры, указанными нормами были установлены ежемесячные выплаты муниципальным депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе. Данные выплаты названы в положении «компенсацией расходов, связанных с осуществлением депутатской деятельности», однако, по оценке надзорного ведомства, фактически являлись денежным вознаграждением за осуществление депутатских полномочий.

Как поясняют в прокуратуре, действующее законодательство не предусматривает возможность выплаты депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе и имеющим другую постоянную работу, ежемесячных денежных сумм независимо от понесенных ими расходов. Прокуратура, обращаясь в суд, указала, что данная выплата не отвечает принципу эффективности использования бюджетных средств, установленному Бюджетным кодексом Российской Федерации.

Собеседник, близкий к думе Чайкового городского округа, рассказал "Ъ-Прикамье", что речь идет о выплатах на сумму около 5 тыс. руб. в месяц. По словам источника, эти средства использовались депутатами для организации мероприятий в микрорайонах. Собеседник отметил также, что аналогичные выплаты ранее были установлены в земсобрании Чайковского района. «Вероятно, сейчас возникли вопросы к отчетности и контролю за использованием этих средств»,— добавил источник.