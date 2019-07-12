В Новороссийске проезд в троллейбусах может подорожать на 5 рублей

Стоимость проезда в троллейбусах в Новороссийске может вырасти с 20 до 25 руб. Об этом сообщает ряд СМИ, в том числе местное издание «Наша Газета», ссылаясь на МУП «Муниципальный пассажирский транспорт Новороссийска». При этом на официальных ресурсах, в том числе сайте мэрии города, точной информации о дате и размере повышения цены на проезд нет. Ранее администрация Новороссийска лишь сообщала, что повышение должно произойти. Официально этот вопрос в мэрии города пока не комментируют.

Напомним, 8 июля проезд в пассажирском транспорте подорожал в Краснодаре – на 2 руб., увеличившись до 28 руб.

Михаил Лукашов