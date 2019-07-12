12 июля, пятница
Войти в профиль
Нижний Новгород. Приволжье

Коротко

Новости

все новости

В Нижегородской области намерены разрешить тестирование беспилотных автомобилей

Минпромторг РФ подготовил и опубликовал проект изменений в закон, согласно которому перечень регионов, где будет разрешено тестирование беспилотных автомобилей, расширяется до шести. В их число предлагается включить и Нижегородскую область.

Изначально тестовые поездки беспилотников разрешили только в Москве и Татарстане. Новый проект изменений предполагает включение в перечень также Нижегородской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Владимирской области, Новгородской области, Чувашской республики и Краснодарского края. Кроме того, собственник беспилотного автомобиля должен будет направить результаты тестирования в инфраструктурный центр Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет».

До 17 июля проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. После акт будет опубликован со всеми изменениями, если их потребуется внести.

Анастасия Еремина


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

Партнерский проект

Приложения

Профиль пользователя