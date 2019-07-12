В Нижегородской области намерены разрешить тестирование беспилотных автомобилей

Минпромторг РФ подготовил и опубликовал проект изменений в закон, согласно которому перечень регионов, где будет разрешено тестирование беспилотных автомобилей, расширяется до шести. В их число предлагается включить и Нижегородскую область.

Изначально тестовые поездки беспилотников разрешили только в Москве и Татарстане. Новый проект изменений предполагает включение в перечень также Нижегородской и Московской областей, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского края, Владимирской области, Новгородской области, Чувашской республики и Краснодарского края. Кроме того, собственник беспилотного автомобиля должен будет направить результаты тестирования в инфраструктурный центр Национальной технологической инициативы по направлению «Автонет».

До 17 июля проект проходит независимую антикоррупционную экспертизу. После акт будет опубликован со всеми изменениями, если их потребуется внести.

Анастасия Еремина