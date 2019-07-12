В Краснодаре в ДТП с рейсовым автобусом пострадали 12 человек

Вечером 11 июля в Краснодаре произошло ДТП с участием рейсового автобуса маршрута «Краснодар-Новотитаровская» - «Паз» врезался в грузовой автомобиль на перекрестке улицы Зиповской и Ростовского шоссе. Как сообщили в краевом минздраве, по поручению губернатора пострадавшим была оказана первая помощь, на месте работали семь бригад «скорой». За дальнейшим лечением обратились 12 взрослых человек – их уже доставили в больницы Краснодара для обследования. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

Михаил Лукашов