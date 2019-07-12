В Челябинске за полгода похитили 156 мусорных контейнеров

В Челябинске с начала этого года похитили 156 контейнеров с мусорных площадок во дворах. Чаще всего крадут металлические емкости, которые сдают в скупку металлолома, сообщает пресс-служба регионального оператора по обращению с отходами – ООО «Центр коммунального сервиса» (ЦКС). Пластиковые баки пропадают реже, чаще всего их укатывают в частный сектор, приспосабливая для хозяйственных нужд.

В ходе совместных рейдов сотрудников полиции со службой безопасности ЦКС по точкам сбора лома удалось вернуть 15 контейнеров. По каждому случаю хищения служба безопасности ЦКС пишет заявления в полицию. Задержан мужчина, который пытался похитить контейнер с площадки возле дома на ул. 50-летия ВЛКСМ. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (кража).