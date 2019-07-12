На выходных на Дону будет тепло и дождливо

В Ростовской области на выходных ожидается теплая и дождливая погода, сообщает Росгидрометцентр. В субботу, 13 июля температура воздуха днем составит +25 °С, а ночью упадет до +15°С. Временами в течение суток будут идти дожди. Ветер западный 4 м/с.

В воскресенье, 14 июля воздух днем прогреется до +26 °С, ночью похолодает до +17. Днем осадков не ожидается, а ночью может пройти небольшой дождь. Ветер западный 2 м/с.

В начале следующей недели погода не изменится. С понедельника по среду температура воздуха составит от +27°С до + 30°С, ожидаются небольшие дожди.

Дарья Голякова