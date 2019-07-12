84 проекта жителей Удмуртии по инициативному бюджетированию получат финансовую поддержу

Финансовую поддержку получат 84 проекта жителей Удмуртии по инициативному бюджетированию. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Победившие проекты получат субсидию из регионального бюджета – более 48 млн руб. Сами жители внесут более 7,5 млн руб. Спонсоры добавят порядка 6,3 млн руб. Из бюджетов муниципальных образований будет выделено около 13,6 млн рублей.

Всего на конкурс была подана 141 заявка из всех городов и районов. В итоговых собраниях участвовали 5,5 тысячи человек.

По словам министра финансов Удмуртии Станислава Евдокимова, самым дорогим проектом в части финансирования стала универсальная спортивная площадка в Воткинске по ул. Кирова, 38-38а. «6,7 млн рублей стоимость проекта. 1 млн рублей они получат из бюджета республики, остальная сумма – софинансирование из местного бюджета. Проект поддержали 12 спонсоров на сумму 183 тысячи рублей», - отметил министр.

В среднем стоимость одного проекта составила порядка 850 тысяч рублей. Наибольшее число проектов направлено на ремонт дорог - 18 проектов, установку детских площадок -12, сооружение спортивных объектов и мест отдыха -10. Остальные проекты направлены на благоустройство, ремонт объектов культуры, образования и мест захоронения. Лидером по количеству поданных заявок стал Сарапульский район. 9 из 10 заявок победили в конкурсе.

Напомним, в мае этого года Минфин Удмуртии объявил о приёме документов на участие в 2019 году в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. С марта 2019 года в сельских поселениях и городах региона прошли собрания жителей по теме инициативного бюджетирования. По самым важным и актуальным оформляли конкурсные заявки.