В Челябинске начали чистить реку Миасс

В Челябинске начались работы по санитарно-эстетической очистке реки Миасс. Работы продлятся до октября, за это время специалисты уберут водоросли и мусор в районе центра города – на участке от элеватора «Союзпищепрома» до моста на улице Братьев Кашириных, сообщает начальник управления экологического просвещения министерства экологии области Виталий Безруков.

Для очистки Миасса от растительности и мусора подрядчик ООО «Акватехника» использует специальные плавающие экскаваторы. В узких местах реки, где не может пройти спецтехника, водоросли и мусор рабочие на надувных лодках собирают вручную. Стоимость работ – 15 млн руб. Все собранные отходы вывозят на полигон в Копейске.

В будущем минэкологии региона планирует очистить реку от ила, однако для этого нужно проводить новый аукцион. Проектная документация для этих работ уже разрабатывается, после прохождения госэкспертизы ведомство планирует получить федеральное финансирование на капитальную очистку дна Миасса. Предполагается, что после удаления ила река станет глубже, а течение быстрее, сейчас вода протекает со скоростью 1 м/с.