Общественный транспорт Перми оборудуют единой системой информации для пассажиров

В Перми разрабатывается централизованная система информирования пассажиров. Как сообщает пресс-служба мэрии, оборудование представляет собой единую централизованную систему, которая позволяет транслировать различную информацию на мониторах, установленных в общественном транспорте: информационный контент для пассажиров, пропаганду соблюдения ПДД, маршрутные указатели.

Возможности программного обеспечения позволяют оперативно обновлять и выставлять необходимую информацию о ситуации на дорогах, изменении маршрутов следования общественного транспорта, перекрытиях и возможности объезда. Особенностью данной системы является предоставление прав доступа к трансляции службам экстренного реагирования: МЧС, МВД и ЕДДС, что позволяет ускорить и оптимизировать действия по реагированию, повысить качество информирования населения о правилах поведения и способах защиты в условиях возможных чрезвычайных ситуаций.

Как ранее сообщал "Ъ-Прикамье", в Перми идет подготовка к внедрению новой транспортной модели в 2020 году. В новых контрактах, которые будут заключаться с перевозчиками, предусмотрены требования в части дополнительного оборудования в салонах транспортных средств. В настоящее время рассматривается возможность тестирования оборудования на нескольких единицах подвижного состава МУП «Пермгорэлектротранс». Аналогичные медиасистемы уже работают в других городах нашей страны и ближнего зарубежья.