Документы в банк без посещения

12 июля, пятница
Как? Всё просто:
Эта новая опция поможет вам значительно экономить время, а нам — быстрее решать ваши вопросы. Например, при оформлении кредита или ипотеки, рассмотрении обращения по отмене платежа, открытии карты или депозита сотрудник банка может попросить вас подписать и направить:
Если переписка уже началась, к ней можно присоединиться в любое время. Уведомления о получении нового сообщения от банка приходят в формате push. Если у вас есть от нас непрочитанные новые сообщения, то на кнопке «Еще» появляется цифровой индикатор с их количеством. Для прочтения перейдите на экран «Еще» и откройте раздел «Переписка с банком».