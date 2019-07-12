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Документы в банк без посещения

У вас есть возможность подписать необходимые документы в режиме реального времени без посещения отделения

Как? Всё просто:


  • наш сотрудник запрашивает у вас необходимые документы или отправляет их вам на подпись
  • вы подтверждаете свое согласие с текстом документа при помощи цифровой подписи — уникального кода из СМС или push

Эта новая опция поможет вам значительно экономить время, а нам — быстрее решать ваши вопросы. Например, при оформлении кредита или ипотеки, рассмотрении обращения по отмене платежа, открытии карты или депозита сотрудник банка может попросить вас подписать и направить:

  • документы, подтверждающие доход, в целях кредитования
  • документы для открытия акционных накопительных счетов или подключения премиального пакета услуг
  • подтверждающие документы для проведения платежей, требующих валютного контроля
  • согласие на получение банком сведений из бюро кредитных историй
  • заявление на расследование, изменение или отмену платежей
  • обновленные персональные данные, в том числе паспортные
  • и другое

Если переписка уже началась, к ней можно присоединиться в любое время. Уведомления о получении нового сообщения от банка приходят в формате push. Если у вас есть от нас непрочитанные новые сообщения, то на кнопке «Еще» появляется цифровой индикатор с их количеством. Для прочтения перейдите на экран «Еще» и откройте раздел «Переписка с банком».

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