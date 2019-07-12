Минприроды РФ внепланово проверит руководство нацпарка «Самарская Лука»

Министерство природы России проведет внеплановую проверку работы руководства национального парка «Самарская Лука». ОБ этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем «Твиттере».

«Надзорными и правоохранительными органами вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т.ч. лично директором нацпарка»,– говорится в сообщении.

В числе прочего будет проверена законность взимания платы за вход на его территорию пешеходов и велосипедистов. По словам депутата, ранее комиссия во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обнаружила на берегу водоохранной зоны нацпарка две незаконные стройки.

Георгий Портнов