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Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Минприроды РФ внепланово проверит руководство нацпарка «Самарская Лука»

Министерство природы России проведет внеплановую проверку работы руководства национального парка «Самарская Лука». ОБ этом сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем «Твиттере».

«Надзорными и правоохранительными органами вскрыта масса коррупционных нарушений и злоупотреблений, совершенных в т.ч. лично директором нацпарка»,– говорится в сообщении.

В числе прочего будет проверена законность взимания платы за вход на его территорию пешеходов и велосипедистов. По словам депутата, ранее комиссия во главе с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым обнаружила на берегу водоохранной зоны нацпарка две незаконные стройки.

Георгий Портнов


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