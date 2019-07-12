Средняя зарплата за май на Среднем Урале составила 41,7 тысяч рублей

В мае среднемесячная зарплата жителей Свердловской области составила 41,7 тыс. руб, что на 8,5% больше, чем год назад и на 6,8% выше, чем в начале года.

По данным Свердловскстата, самый высокий уровень зарплаты зафиксирован у работников в области финансов и страхования, они получают 62,2 тыс. руб. На втором месте работники сфер научных исследований и разработок, их средняя зарплата 60,4 тыс. руб. На третьем месте работники сферы обеспечения электроэнергией, газом и паром с зарплатой по 55,6 тыс. руб. Самую маленькую зарплату в мае Свердловскстат зафиксировал у работников общественного питания и гостиниц, они получали в среднем 24,2 тыс. руб.

За год отрицательную динамику показали профессии сфере культуры, спорта, организации досуга и в сфере научных разработок. Самый большой рост зарплат зафиксирован в сферах здравоохранения и социальных услуг — на 13% (с 39,5 тыс. до 41,6 тыc. руб.), обрабатывающих производств — на 12,8% (c 43,3 тыс. до 45,7 тыс. руб.) и добычи полезных ископаемых — на 10,7% (c 43,4 тыс. до 44,1 тыс. руб).