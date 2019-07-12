Суд отказал в домашнем аресте проректора Сибирского федерального университета

Суд Красноярска освободил из-под стражи проректора Сибирского федерального университета (СФУ) Павла Вчерашнего. Об этом на своей странице в Facebook сообщила директор общественного центра вуза Жанна Лещенко. «Суд отклонил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста и отказался избирать ему меру пресечения. Это очевидно свидетельствует о надуманности и необоснованности обвинений в адрес П. Вчерашнего»,— указывает госпожа Лещенко отмечая, что первое уголовное дело проректора было закрыт «за отсутствием состава преступления».

О задержании проректора по экономике и финансам университета красноярские СМИ сообщили вечером в среду со ссылкой на анонимные источники в силовых структурах. Что инкриминируется господину Павлу Вчерашнему, не известно.

Как писал «Ъ», в 2018 году было прекращено уголовное дело в отношении Павла Вчерашнего, которое расследовалось по ст. УК о злоупотреблении полномочиями (ст. 285 УК РФ). Следствие считало, что в сентябре 2016 года проректор якобы дал указание сотруднику вуза включить одного из студентов в приказ о получении гранта в размере 150 тыс. руб., хотя учащийся не имел права претендовать на эти средства. Тогда проректор вину не признал.

Илья Николаев