Разработкой концепции развития «Перми-36» займется ее бывший сотрудник

Победителем конкурса на выполнение работ по организации и проведению мероприятий по созданию и развитию комплекса «Мемориальный музей-заповедник истории политических репрессий „Пермь-36“» признано пермское ООО «Креативное агентство „Азбука Морзе“». Общество стало единственным участником конкурса, его заявка признана соответствующей требованиям. Цена контракта составит 1,1 млн руб.

По данным «Нового компаньона», директор агентства «Азбука Морзе» Максим Трофимов — кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной и всеобщей истории и археологии Пермского гуманитарного педагогического университета. С августа 2015-го по май 2017 года он был сотрудником музея «Пермь-36», причем с осени 2016 года занимал должность заместителя директора по науке.

Согласно техническому заданию, исполнителю предстоит составить историческую справку, определить место учреждения в музейной среде и его значимость в историко-культурном пространстве РФ и на международном уровне, разработать концепцию развития музея, включая определение его миссии и методы позиционирования, предложения по формированию нового имиджа, увеличению турпотока и привлечению внебюджетных средств. Нужно также создать страницу на Facebook для обсуждения проекта концепции и организовать там обсуждение и сбор отзывов посетителей. Среди задач — еще и научная экспертиза, публичные обсуждения, создание дизайн-макетов, заказ новостного телесюжета.

Все работы необходимо завершить к декабрю 2019 года.

Музей-заповедник «Пермь-36» представляет собой объект культурного наследия регионального значения ансамбль «Колония политических заключенных ВС-389/36 (Пермь-36)», состоящий из объектов недвижимости и земельных участков (общей площадью 120 га), находящихся в государственной собственности. На территории располагается 31 объект недвижимости, в том числе 19 объектов культурного наследия регионального значения — это сооружения типичной советской лагерной архитектуры, ряд объектов сохранился со времен ГУЛАГа.

Музей «Пермь-36» был открыт для посетителей в 1996 году. Ранее этим комплексом управляло АНО «Пермь-36», учрежденное департаментом имущества Пермской области, международным «Мемориалом» и его краевым отделением, а также общественной организацией «Музей тоталитаризма». Однако в 2013 году правительство экс-губернатора Пермского края Виктора Басаргина создало на базе музея государственное автономное учреждение культуры. Руководителем учреждения была назначена заместитель экс-министра культуры Игоря Гладнева Наталья Семакова, а госпожа Курсина была уволена.