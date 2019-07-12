Сибирячку, нанявшую киллера для своего кредитора, приговорили к 8,5 годам колонии

Красноярский суд поставил точку в деле жительницы краевого центра, которая обвинялась в подготовке убийства. По версии следствия, обвиняемая стала подыскать киллера для своего кредитора, которому задолжала 900 тыс. руб. За убийство через смертельную инъекцию заказчица была готова заплатить 100 тыс. руб. О готовящемся преступлении стало известно сотрудникам правоохранительным органам, и они подослали к подозреваемой подставного «киллера». Заказчица показала ему фотографии потенциальной жертвы, сообщила ее адрес. Через некоторое время «киллер» сообщил, что «заказ» выполнен и получил расчет. Женщину задержали и предъявили обвинение в приготовлении у убийству по найму (ст. 30, ст. 33, ст. 105 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре Красноярского края, Кировский райсуд назначил заказчице восемь с половиной лет в колонии общего режима. Ее защита обжаловали приговор, но безуспешно.

Илья Николаев