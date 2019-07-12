12 июля, пятница
Войти в профиль
Красноярск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

партнерский материал

Рабочий ЗСМК оштрафован на 30 тысяч рублей за причинение вреда здоровью

Суд назначил штраф рабочему ЗСМК за нарушение требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Кемеровской области, 33-летний горновой доменного цеха АО «Евраз ЗСМК» подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ («нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Как писал «Ъ-Сибирь», в январе этого года в доменном цехе завода проводились профилактические мероприятия по очистки желоба. Следствием и судом установлено, что подозреваемый решил понизить уровень продуктов плавки в желобе. «С этой целью мужчина предложил опускать в желоб доменной печи прогретый груз. При этом рабочий знал, что такой способ применять опасно, и не убедился в достаточной прогретости груза. В момент, когда машинист на мостовом кране опускала в желоб с чугуном чушку, произошел всплеск горячего сплава, который попал в кабину машиниста»,— говорится в сообщении.

Произошло возгорание, сработала сигнализация, спасатели ликвидировали пожар. Пострадавшую женщину госпитализировали, у нее было диагностировано 55% ожогов тела. Региональный СК отмечает, что мастер, допустивший производство данных работ и не проконтролировавший их ход, привлечен к уголовной ответственности за нарушение требований охраны труда и также оштрафован, сумма штрафа не называется.

Суд назначил горновому штраф в размере 30 тыс. руб. Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до трех лет.

«Евраз ЗСМК» — крупнейшее в Сибири предприятие по производству стали. По объему производства он входит в пятерку крупнейших в России и тридцатку крупнейших в мире сталелитейных заводов.

Юрий Зуев


Комментарии

Архив

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

В регионе

ЛИЦА БИЗНЕСА

партнерский материал

Профиль пользователя