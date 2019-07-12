Сергей Проничев сдал документы в избирком Новосибирска

Бизнесмен Сергей Проничев подал в избирком документы и заявление об участии в сентябрьских выборах мэра Новосибирска. Ранее о поддержке его кандидатуры заявила Партии роста.

Сергей Проничев известен как основатель компании по производству алкоголя «Сибирский бальзам», который закрылся в 2016 году, и глава «Вино-коньячного завода 777». Сейчас он — главный директор ЗАО АБС, торгующим транспортными средствами. Среди потенциальных кандидатов господин Проничев — самый возрастной, ему 67 лет.

Выборы мэра пройдут 8 сентября в один тур. О намерении выдвинуться на пост уже заявил действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутат горсовета Евгений Лебедев (ЛДПР), депутат заксобрания Дарья Украинцева («Зеленые»), бывший замгубернатора Виктор Козодой («Справедливая Россия»), бывший вице-мэр по городскому хозяйству Данияр Сафиуллин («Родина»), бизнесмен Дмитрий Холявченко («Яблоко»), независимый депутат горсовета Наталья Пинус (РОС), общественник Олег Викторович (Партия дела), самовыдвиженец и координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко и глава крестьянско-фермерского хозяйства Алексей Южанин (Партия социальных реформ: прибыль от природных ресурсов — народу).

Юлия Сасевич