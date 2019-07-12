Торговые представители России в четырех странах оценили экспортный потенциал Удмуртии

Предприниматели из Удмуртии встретились с торговыми представителями России из Египта, Монголии, США и Индонезии. В этих странах уже представлена продукция удмуртских компаний. В Ижевске торговые представители приняли участие в открытии второго модуля экспортного акселератора «Сделано в Удмуртии», где оценили презентации предприятий-участников акселерационной программы, а также дали практические советы по выходу на экспортные рынки.

По словам постоянного представителя главы Удмуртии при президенте России Михаила Хомича, объем несырьевого экспорта Удмуртии по итогам 2018 года составил $380 млн., за первый квартал 2019 года его рост составил около 50%. «Но будем честны, во-первых, низкая база экспорта, то есть не самые большие цифры, во-вторых, основная часть экспорта — оборонный комплекс», — пояснил господин Хомич.

Самый большой объем продукции из республики поставляется в Египет. На апрель 2019 года туда поставлено $60 млн продукции, выпущенной предприятиями республики. Прирост по отношению к 2018 году составляет 1607 процентов. Основные товары для экспорта на этот рынок – фанера, гидравлические прессы и измерительные приборы. «У нас есть договоренности продолжения работы в этом направлении. Производственная база Удмуртии, в частности, деревопереработки и беспилотных систем, имеют хороший потенциал. Так, совместно с руководством республики и экспортным центром мы будет организовывать бизнес-миссии для республиканских компаний, а также будем прорабатывать вопрос участия компаний Удмуртии в российской промзоне в Египте, которая сейчас создается и заработает в ближайшее время»,— рассказал торговый представитель России в Египте Николай Асланов.

По словам торгового представителя России в Монголии Максима Васильева, в этой стране большой спрос на беспилотники, средства получения энергии из возобновляемых источников, решения в области сельского хозяйства.

Врио торгпреда РФ в США Исрафил Али-Заде назвал рынок этой страны «специфичным» для экспортеров из Удмуртии. Однако республика может поставлять туда, например, гражданские дроны. При удачном развитии событий они могут выйти на рынок США в течение двух лет. Торговый представитель РФ в Индонезии Сергей Россомахов указал на перспективы для технологий в области солнечной энергетики, мебели.

Генеральный директор Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов отметил, что о конкретных итогах мероприятия пока рано говорить. «Удмуртия сейчас находится на самой широкой фазе воронки продаж, результат встречи будет виден спустя время», — объясняет господин Сунцов.