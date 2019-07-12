12 июля, пятница
Войти в профиль
Новосибирск. Сибирь

Коротко

Новости

все новости

Сибирская политика

Супружеская пара пойдет в суд за организацию поставки наркотиков из Китая

В Центральный райсуд Омска поступило дело супружеской пары, организовавшей канал контрабандной поставки наркотиков из КНР. По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2018 года супруги получали посылки из Китая с синтетическими наркотиками на вымышленные имена и перепродавали их другим наркосбытчикам. В конце прошлого года муж и жена были задержаны сотрудниками ФСБ и таможни, у подозреваемых изъяли 6,5 кг наркотиков.

Как рассказал заместитель Западно-Сибирского транспортного прокурора Сергей Сафинов, вину в совершении указанных преступлений обвиняемые признали полностью и заключили досудебное соглашение о сотрудничестве. Выполняя его условия, супруги рассказали о других участниках наркотрафика.

Илья Николаев


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Тренды: ИНТЕРВЬЮ

Партнерский проект

Партнерский проект

Судебные процессы

Профиль пользователя