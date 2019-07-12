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Бывший врио главы Хакасии Михаил Развожаев возглавил Севастополь

Президент России Владимир Путин назначил бывшего врио главы Хакасии, руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Развожаева и врио губернатора Севастополя, сообщается на сайте Кремля. О решении президент сообщил господину Развожаеву в ходе личной встречи. Ранее президент подписал указ об освобождении от этой должности Дмитрия Овсянникова. Он ушел в отставку по собственному желанию.

«Считаю назначение очень ответственной задачей. Воспринимаю это как высокое доверие Президента. Приложу все усилия, чтобы своей работой заслужить доверие севастопольцев. В ближайшее время вылечу в Севастополь чтобы приступить к исполнению обязанностей»,— написал господин Развожаев в соцсетях.

Михаил Развожаев с 2003-2008 год замещал должности государственной гражданской службы в администрации губернатора Красноярского края. С 2008 года работал на руководящих должностях в администрации губернатора края Александра Хлопонина, а с 2010 года — Льва Кузнецова. В 2014 году, вслед за Львом Кузнецовым, перешел работать в министерство по делам Северного Кавказа и занял должность советника министра. В сентябре прошлого года Владимир Путин назначил его врио главы Хакасии вместо ушедшего в отставку Виктора Зимина. После выборов, он передал дела новому губернатору, коммунисту Валентину Коновалову.

Юлия Сасевич


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