СМИ сообщили о проверке в офисе президента Украины

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит следственные действия в здании, где находится офис президента Владимира Зеленского, сообщает источник издания «Главком». По его словам, ГБР опрашивает сотрудников Службы безопасности Украины, охраняющих ситуационную комнату. ГБР интересуют протоколы заседаний, проходивших во времена президентства Петра Порошенко. На этих совещаниях, в частности, обсуждалось проведение военных операций.

Собеседник издания рассказал, что следователям нужны данные о том, кто и что говорил во время совещаний, какие приказы отдавались. Также ГБР хочет узнать, кто подписывал те или иные документы под грифом «совершенно секретно», а также относящиеся к информации, содержащей гостайну.

Как уточнил источник «Главкома», «есть подозрение, что эта информация могла собираться в интересах Российской Федерации». Передавать секретные сведения российской стороне якобы мог Андрей Портнов, бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича. «Нельзя исключать, что Портнов создал канал для передачи информации в Москву, где был привлечен к сотрудничеству с российскими спецслужбами»,— пояснил собеседник издания.

В 2014 году Андрей Портнов уехал с Украины. Сообщалось, что он получил российское гражданство и консультировал аппарат Совета федерации в вопросах организации присоединения Крыма. На Украине его разыскивали по обвинению в присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Поиск прекратили из-за установления его местонахождения. В мае 2019-го господин Портнов вернулся на родину.

В том же месяце секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк рассказал, что из ситуационной комнаты в администрации президента исчезли мониторы, подключенные к серверам с секретной информацией. Сами серверы также пропали. По словам секретаря СНБО, все это вывезли после смены руководства страны.